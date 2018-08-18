Кубок Белгазпромбанка: БГК победил российский «Спартак» 18.08.2018, 19:30

Брестчане победили москвичей со счетом 23:20.

Во второй день проходящего в Бресте "Кубка Белгазпромбанка" БГК имени Мешкова переиграл московский "Спартак". В другом субботнем матче "Гранольерс" уступил "Маккаби", передает pressball.by.

БГК имени МЕШКОВА — СПАРТАК Москва — 23:20 (12:10)

БГК: Пешич, Мацкевич; Рутенко (1), Ященко, Кулак (1), Шкуринский (5), Бочко, Юринок (1), Потеко, Ивич (5), Шумак (1), Баранов, Разгор (1), Обранович (4), Дорофеев, Сельвесюк, Джукич (2), Джорджич (2), Куран, Шилович.

Гранольерс (Испания) — Маккаби Ришон-ле-Цион (Израиль) — 26:30 (14:12)

Таблица: БГК — 4 очка (2 матча), Маккаби — 2 (2), Спартак — 1 (2), Гранольерс — 1 (2).

Оставшиеся матчи: 19.08. Маккаби — Спартак (начало в 14.00), БГК — Гранольерс (16.00).