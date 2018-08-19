Леонид Судаленко: Чиновники забрали у матери 3-месячного ребенка без решения суда 4 19.08.2018, 8:37

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Правозащитник – о скандальном случае в Лоеве.

18 августа жительница райцентра Лоев Алеся Фоминых, у которой чиновники отобрали трехмесячного сына, подала досудебную жалобу с требованием восстановить ее семью в конституционных правах. Ситуацию для «Гомельской весны» комментирует правозащитник Леонид Судаленко, помогающий матери вернуть ребенка в семью.

Правозащитник напоминает, незаконное вмешательство в личную жизнь, семья, материнство и детство в нашей стране находятся под защитой государства. Дети могут быть отдалены от своей семьи против воли родителей только на основании решения суда. Таковы требования Основного Закона страны – Конституции.

«На момент принятия решения комиссией по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома об отобрании ребенка судебное решение, как того требует Конституция не принималось, следовательно, отобрание у семьи ребенка является произвольным, противоречащим Конституции», - заявляет юрист-правовед.

Леонид Судаленко напомнил, что в стране установлен принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. Из этого следует, что решение об отобрании из семьи ребенка в Лоеве является ничтожным, за которое чиновники должны нести ответственность.

«Наша страна и на международном уровне взяла на себя обязанность не применять к детям дискриминацию, в том числе и по признаку имущественного положения. Что мы видим? У семьи с низкими доходами государство изъяло ребенка как раз таки в связи с ее имущественным положением», - добавил он.

Главной проблемой возникновения трагедии в Лоеве правозащитник называет президентский декрет №18, который в противоречие с Конституцией дает чиновникам право изымать детей из семей без судебной санкции.

«Конституция запрещает без суда изымать из семьи ребенка, декрет №18 разрешает. Что в этой ситуации делать? Нужно поступать так, как велит Основной Закон, иначе все равно придется нести ответственность за нарушение Конституци. Наши права не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не исполняются на практике», - резюмировал юрист.

В поданной в Лоевский райисполком жалобе содержится требование восстановить семью Алеси Фоминых в конституционных правах, незамедлительно вернув трехмесячного ребенка матери.