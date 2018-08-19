Пять лучших фильмов о самых верных друзьях человека 4 19.08.2018, 11:26

И это, конечно же, о собаках.

На следующей неделе в прокат выходит «Альфа» - история о том, как доисторический человек приручил волка. Когда я смотрел трейлер, поневоле вспоминал свои любимые фильмы про собак, пишет обозреватель «Нового времени» Алексей Бондарев.

В этом списке мог бы быть и пронзительный советский фильм «Друг» с Сергеем Шакуровым, и какая-нибудь совсем уж ветхая классика вроде «Лесси» или «Мухтара». Но я решил выбрать исключительно фильмы, которые мне нравятся настолько, что я готов их добровольно пересматривать.

К-9

1989 год

Один из моих самых любимых фильмов всех времен и народов. Возможно, потому что я смотрел его много раз еще на затертых до дыр видеокассетах и сейчас он ассоциируется у меня с беззаботной юностью.

А может быть, потому это великолепный образец Голливуда 1980-х. Здесь простая, но цепляющая за душу история с отлично прописанными и великолепно сыгранными персонажами (даже второстепенными). И пусть она полна штампов и клише о полицейском-ренегате, который в одиночку (не считая служебной собаки) сражается с наркомафией, она рассказана так искренне и от души, что воспринимаешь ее очень даже адекватно.

Но скорее всего фильм кажется гениальным, потому что остается загадкой, как можно было заставить пса демонстрировать в кадре такую актерскую игру, что большинство современных звезд и рядом не валялись.

Непревзойденный фильм.

Белый плен

2006 год

Можно не любить Пола Уокера - он был хорошим парнем и отличным водилой, но посредственным актером. Можно говорить, что этот фильм - чистый Голливуд с занудным морализаторством и вымученным хэппи-ендом. Можно… да много чего можно.

Но в силу удивительно трогательной истории и великолепной работы съемочной группы с собаками породы хаски, фильм просто великолепен.

Научная экспедиция в спешке эвакуируется из Антарктиды, вынужденно оставляя на привязи восемь собак. Вернуться назад нет возможности, и собаки вынуждены выживать сами. Герой Уокера в конце концов находит способ вернуться за собаками… и вы будете плакать, как еще никогда в своей жизни не плакали.

История Хатико

1987 год

Разве что вы до этого посмотрели японский фильм о легендарном Хатико - псе породы акита-ину, который девять лет ежедневно приходил на железнодорожную станцию в ожидании своего хозяина, который умер от инфаркта.

Хатико - своего рода национальный герой в Японии. На той самой станции, где все происходило, установлен памятник псу, который показывал людям пример настоящей любви и преданности.

Да, я знаю о фильме 2009 года с Ричардом Гиром, но я умышленно акцентирую внимания на японском оригинале, а не голливудском римейке. Поверьте, оригинал намного сильнее.

Бетховен

1992 год

Типичная комедия начала 1990-х, наивная и местами откровенно дурацкая. Но гигантский сенбернар в сочетании с очаровательными детишками могут растрогать до глубины души даже телеграфный столб.

Ну и как было принято в те годы в Голливуде, в фильме есть простой и доступный месседж, который не потерял свою актуальность за прошедшие годы.

И каждый раз вспоминая этот фильм, я начинаю оценивать размеры своей квартиры - поместится ли тут сенбернар…

Собачья жизнь

2017 год

Свежий фильм и это приятно. Собаки продолжают фигурировать в хорошем кино.

История о собаке, которая многократно перерождается, сохраняя воспоминания и в конце концов находя своего первого хозяина, безусловно высосана из пальца, но снята очень и очень хорошо.

Фильм и грустный и смешной и трогательный одновременно. И собаки в нем просто великолепны.