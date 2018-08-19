Валерий Карбалевич: Плохая новость для Лукашенко 2 19.08.2018, 14:22

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Валерий Карбалевич

Политолог – о страхах диктатора.

«Маловероятно, что в основе изменения руководства правительства Беларуси лежат экономические факторы», - пишет в статье для «Радыё Свабода» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Главным мотивом для погрома руководство правительства, которое он сделал Лукашенко в Орше, видимо, была проблема, что чиновники не выполняют приказы правителя.

Коррупция настолько расцвела, что этим занялась прокуратура. Чиновники, как выглядит, действительно перестали его бояться. А в условиях авторитарного режима, когда чиновники перестают бояться, - это плохая новость для такого правителя.

Обратите внимание, что Лукашенко не зацепил силовой блок, поменялся только экономический блок, именно потому, что как раз в сфере экономики приказы Лукашенко и не выполняются.

Обращаю внимание на то, что для всех новых членов правительства это назначение - большой карьерный рост. Он не стал тасовать кадры, а привлек новых людей.

По его логике эти люди, которые Лукашенко обязан огромным карьерным ростом, будут более послушными, будут больше бояться, не будут воровать».