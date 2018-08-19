Как ГАИ избирательно относится к нарушителям ПДД 2 19.08.2018, 18:33

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Архивное фото Коммерсант

Водитель возмущен поведением гаишников.

Участник форума abw.by под ником NJEKAne011 разместил видео ситуации, в которой ГАИ посчитала, что он не пропустил женщину-пешехода, и наказала его. А между тем водитель Nissan, также проехавший "зебру", остался безнаказанным.

Автомобилист написал: "Пересечение ул. Долгобродской с пер. Козлова. Непропуск пешехода, заплатил 1 б.в. Всё вроде по Правилам, но не по-людски. Темный Nissan Terrano на видео в два раза ближе к пешеходу - ему ничего. А мне... Обидно".

Также в обсуждении видео на ютуб автор добавил: "Там всего три полосы, две встречные. Когда я проехал, женщина заканчивала первую полосу из трех проходить - это от моей машины минимум 5 метров. Да и я медленно стартовал, так как испугался, когда резко Nissan Terrano левый поворот делал на хорошей относительно меня скорости, а он от пешехода был максимум в трех метрах. Но ему - ничего".

Можно вообще поспорить, был ли непропуск пешехода, но водитель не хочет оспаривать решение ГАИ: "Увы, суд для меня, как и для большинства, - это потраченное время и деньги. Легче 24,5 руб. заплатить и бояться дальше ездить. А то могут еще и 15 суток в наше время дать ни за что ни про что..."