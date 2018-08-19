Россиян могут лишить контроля над личными данными 19.08.2018, 20:48

Компаниям позволят передавать данные на обработку другим организациям, не уведомляя при этом владельца.

Программа развития "цифровой экономики" в РФ предлагает лишить россиян контроля над своими личными данными. Проект поправок в закон "О персональных данных" позволяет компаниям передавать их на обработку другим организациям, не уведомляя при этом владельца. Сейчас закон такое запрещает, пишет сайт finanz.ru.

Поправки написали представители бизнеса, а фонд "Сколково" (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению - рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Она либо одобрит поправки, либо вернет в "Сколково" на доработку.

Предполагается, что отвечать за сохранность персональных данных по поправкам будет компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей придется разместить на сайте список всех компаний, которым она отдаст обработку данных, или найти другие способы уведомить гражданина, кто получит доступ к его данным, и зафиксировать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.

Несмотря на то, что человек имеет право узнать, куда компания передала его данные (отвечать на запрос компания имеет право месяц), запретить их передачу по цепочке он не может, только отозвать первоначальное согласие. Кроме того, компания сможет обрабатывать данные в целях, которые посчитает выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с человеком.

В случае принятия поправок граждане потеряют четкий контроль за передачей персональных данных и станут бесправным в этом процессе, предупреждает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Такой подход нарушает права пользователя, уверена она. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, настаивает эксперт.

Поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных, согласен партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников. Он указал на то, что мировое сообщество стремится к максимально четкому информированию людей о том, зачем у них собирают данные, а также описанию, как и кто будет их использовать и ограничению их обработки целями, заявленными при сборе. Предложенные в России поправки выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах, уверен эксперт.