Под Оршей опрокинулся автобус Киев - Таллинн с 50 пассажирами 2 2.08.2018, 10:37

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Фото: пассажир Юрий Миленин

(Обновлено) Водитель автобуса уснул за рулем.

Стало известно о ДТП с участием туристического автобуса, которое случилось сегодня недалеко от Орши, пишет onliner.by.

По предварительной информации, автобус опрокинулся на бок. На место происшествия выбывали спасатели, бригада скорой помощи, ГАИ.

— Сегодня, 2 августа, в одной из деревень между Могилевом и Оршей жестко опрокинулся туристический автобус. Я проезжал в 5:30, видел лежащий на правом боку в кювете большой туристический желтый автобус, рядом была сбитая осветительная опора. Пассажиры стояли на улице, на дороге — скорая, ГАИ, МЧС, — рассказал читатель;

Фотографии с места ДТП опубликованы на странице «Работа в Эстонии» в Facebook.

Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Витебской области Александр Казючиц сообщил, что ДТП случилось примерно в 4:30 на 186-м км трассы М8 (граница России — Витебск — Гомель — граница Украины), в деревне Светочевка Оршанского района.

— Автобус следовал по маршруту Киев — Таллинн. Он выехал из Киева и транзитом следовал через Беларусь. На борту было 53 человека, в их числе двое водителей, стюардесса и 50 пассажиров, — рассказал Александр Казючиц.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем. В автобусе был установлен тахограф. Установлено, что водитель не дотянул до конца своей смены всего полчаса: авария произошла в половине пятого утра, а в пять у водителей должна была быть пересменка.

— В деревне Светочевка автобус сбил световую опору, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся на правый бок, — рассказали в Госавтоинспекции. — 12 человек, находившиеся в автобусе, были доставлены в медучреждение для обследования и оценки физического состояния. Восемь человек медики уже осмотрели и отпустили. Остальные проходят обследование. По предварительной информации, никому госпитализация не потребуется, серьезных травм люди не получили.

Всех людей сотрудники милиции совместно с МЧС доставили в гостиницу в Оршу. Из Лиды выехал подменный автобус, который доставит пассажиров в пункт назначения. Сотрудники ГАИ организуют сопровождение этого автобуса.