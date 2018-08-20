Лукашенко посоветовал чиновникам выпивать в бане с бизнесменами 25 20.08.2018, 7:45

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Диктатор «отреагировал» на критику в свой адрес.

«Ну, я обещал отреагировать на критические замечания нашего общества в СМИ, интернете и так далее», – заявил недавно Лукашенко.

И не менее эмоционально, чем несколько дней назад во время своего визита в Оршу, отреагировал, сообщает «Белсат».

Лукашенко, который накануне кардинально сменил руководство правительства, заявил, что такой «разнос» ему самому невыгоден, так как это же он лично назначает чиновников. Но не прячется ли за такой демонстративной «искренностью» какая-то очередная уловка?

Что же до разговоров о подготовке к предстоящим президентским выборам, то здесь Лукашенко открестился: «Я сам когда-то сел и посчитал – а когда это у нас выборы президентские? Оказывается, только в 2020 году. Это же еще пол-срока. Какой популизм под выборы?»

«Развенчивает» Лукашенко и другие слухи. Так, по словам диктатора, предложение довести до 100 процентов оплату жилищно-коммунальных услуг якобы на самом деле предлагал не Международный валютный фонд, а непосредственно правительство Беларуси. А приказ чиновникам достичь зарплаты «по пятьсот» — так и вообще будто бы вызвал в правительстве панику. Впрочем, если приказы-обещания повторяются ежегодно, то найти тех, кто в них продолжает верить, делается все труднее.

Изменив же накануне правительство, Лукашенко не обошел возможности раздать новым вице-премьерам советы – например, как надо вести себя с бизнесменами: «Вы со всеми разговаривайте. Со всеми встречайтесь. Ходите с ними в баню. Можете даже 100 граммов выпить. Но помните, вы – люди государственные».

«Другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы. И власти, и развития нашей страны, которая существует. Одна болтовня», – считает Лукашенко.

Одна болтовня, здесь не поспоришь.