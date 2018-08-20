Третий за полтора года: Назначен новый начальник ГУПР Мингорисполкома 3 20.08.2018, 10:36

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Двое предыдущих руководителя находятся под стражей.

Назначен новый начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, сообщает tut.by. Двое предыдущих руководителя ГУПР находятся под стражей.

Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома курирует торговлю и общепит в столице.

Новым начальником ГУПР с 20 августа является Андрей Улезло. До этого он занимал должность генерального директора ОАО «Белбакалея», которая занимается оптовой торговлей. Имеет два высших образования — окончил гомельский университет потребкооперации и академию управления.

Андрей Улезло — уже третий начальник ГУПР за прошедшие полтора года. Двое бывших находятся под стражей.

Над Сергеем Барисевичем, которого обвиняют в коррупции, сейчас идет суд. В отношении Андрея Доморацкого, которого задержали в мае, продолжаются следственные действия. Ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда государственным интересам.