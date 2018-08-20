Литва призвала РФ немедленно освободить Олега Сенцова 20.08.2018, 15:42

Завтра исполняется 100 дней с начала голодовки украинского режиссера в российской тюрьме.

Литва призвала Россию освободить из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Завтра исполняется 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невинного человека и остальные политических заключенных Украины", - говорится в сообщении.

Tomorrow marks 100 days of O. Sentsov’s hunger strike in Russian prison. Oleg is on the verge of life and death. We call on #Russia once again to immediately release the illegally detained, innocent man and the rest of #Ukraine’s political prisoners. #FreeSentsov #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/uBzHSXChYa — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 20 августа 2018 г.

14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.

По данным адвоката Дмитрия Динзе, по состоянию на 7 августа у Сенцова пульс замедлился до 40 ударов в минуту, у заключенного плохо с сердцем, но на больницу в Лабытнанги он не соглашается, а перелет может не пережить.