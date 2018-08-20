Исполкомы получат доступ к базе «тунеядцев» с 1 ноября 20.08.2018, 19:22

Cрок получения доступа перенесли на два месяца.

Доступ к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, местные власти получат из 1 ноября, информирует Национальный центр электронных услуг. Ранее предполагалось, что эта база будет создана до 1 сентября.

Постановление Совмина №509 определило перечень потребителей, которые могут заключать договоры на оказание электронных услуг ЕАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системы), передает БелТА. Имеются в виду списки идентификационных номеров и другие персональные данные для формирования базы людей, не занятых в экономике (так называемых "тунеядцев").

Пользоваться этими базами смогут государственные органы и другие организации (министерства, "Белгосстрах", творческие союзы, частные учреждения образования, облисполкомы и Мингорисполком, другие госорганы). Потребителями услуги являются исполкомы всех уровней и администрации районов в городах.