закрыть
20 августа 2018, понедельник, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Премьер Узбекистана попал в аварию под Ташкентом

  • 20.08.2018, 21:26
Абдулла Арипов

СМИ сообщают, что Абдулла Арипов был доставлен в больницу. 

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник.

Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.

Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко