Белорусский фермер вырастил перцы, которые россияне посчитали польскими 2 20.08.2018, 21:28

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Россельхознадзор задержал 14,5 тонн свежих белорусских перцев.

Инспекторы обратили внимание на следы срывов этикеток на коробках. На свежих этикетках производителем перцев является ферма "Давыд-Универсал" из Столинского района, сообщает Еврорадио.

А в одной коробке россияне нашли этикетку, согласно которой, страна происхождения перцев — Польша! Даже на фотографии видно, как скромно выглядит наклейка с указанием, что перцы из Польши. Торчит как визитка.

Журналисты нашли то, что не смог найти Россельхознадзор — белорусского производителя этих перцев. Сергей Гриб, владелец фермы "Давыд-Универсал", говорит, что действительно выращивает перцы в большом количестве, и даже сам продаёт их в Россию:

"Да, я выращиваю перец. Но ещё и капусту, и яблоки. И даже баклажаны, но не много. Мы недавно продали перцы одному ипэшнику. Но, сколько там среди этих задержанных 14,5 тонн моих, я не знаю. Я продал перцы в субботу, выехали они только в воскресенье от нас, а задержали их через пять дней. Откуда я знаю, где всё это время была машина? Мы и сами возим перцы в Россию. До этого я продал две машины на Россию, и ко мне не было никаких вопросов. А потом вот, продал ИП Владимиру Демко, причём, я его знаю, мы из одного района, и вот такое".

Будущую проверку из России Сергей воспринимает спокойно. Оказывается, что это не первая такая проверка его фермы:

"Приезжали из российских ведомств проверять мой яблоневый сад, когда была вся эта заваруха с белорусскими яблоками. Но у меня всё отлично. Сад по европейской технологии сделан. Приехали, посмотрели и уехали. Ну пусть теперь тоже приезжают, посмотрят. Перцы есть!"

Индивидуальный предприниматель Владимир Демко, чьи перцы были задержаны Россельхознадзором, говорит, что понятия не имеет откуда появились польские наклейки:

"Может, подбросил кто. На наших ящиках всё указано точно, перцы со Столинщины. Следы сорванных этикеток из-за того, что мы сначала наклеили те, что с ошибками, там были данные неправильно указаны. Поэтому их пришлось сорвать и наклеить правильные. А они к этому прицепились".

"Продуктовая война" со стороны России в отношении Беларуси идёт уже более полугода. Сначала всё началось с обнаружения различных медикаментов в молоке. Потом Россия заподозрила, что Беларусь ввозит слишком много яблок. А теперь пошли проверки остальных овощей и фруктов.