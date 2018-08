Топ-5 впечатляющих сериалов 21.08.2018, 10:15

За просмотром хорошего сериала можно расслабиться и получить пищу для размышлений.

Топ сериалов составила известная украинская телеведущая Маша Ефросинина для «Нового времени»:

Сериал №1. Черное зеркало (Black Mirror, 2011)

В свое время этот сериал отправил меня в нокаут. На сегодняшний день это, пожалуй, единственный сериал, просмотр которого требует от меня много усилий: хочешь, тянешься дрожащими руками, а потом месяцами приходишь в себя. После просмотра самой первой серии я несколько месяцев не могла притронуться к остальным. Впечатления физиологические – я испытывала и тошноту, и помутнение.

Задумка авторов в том, чтобы создать сатиру на современные технологии, образ жизни и то, как они меняют наше сознание и поведение. После такой сатиры можно впасть в депрессию, однако это жизненно, есть над чем подумать. Примечательно и то, что все серии между собой не связаны, равно как и сезоны. Каждый эпизод – это отдельная история. Они настолько не похожи друг на друга, что кажется, будто их снимают полярные по стилю и почерку режиссеры. Поэтому смотреть можно с любой серии.

Сериал №2. Оранжевый – хит сезона (Orange Is the New Black, 2013)

Как-то раз я болела и случайно нашла этот сериал. Прочла, что он – о женской тюрьме. Подумала, что хуже мне уже не будет, и решила посмотреть. Включила и, кажется, что за время просмотра выздоровела.

Этот сериал понравится тем, кто любит юмор – острый, женский, колкий, потрясающий и изворотливый. Ведь часто то, о чем можно шутить мужчинам, считается пошлостью для женщин.

Сериал №3. Измены (2013)

Этот сериал снял выдающийся режиссер Вадим Перельман, в свое время выпустивший Дом из песка и тумана. Главной героиней сериала он сделал актрису Евгению Лядову – роль была написана специально для нее.

Перельману удалось показать всю натуралистичность и подлинность измен – самых низменных проявлений мужчин и женщин, похотливых и природных, которые в кино обычно камуфлируются.

Думаю, сериал полезно посмотреть как мужчинам, так и женщинам, чтобы понять, на что мы способны в своем желании овладеть объектом страсти.

Сериал №4. Игра престолов (Game of Thrones, 2011)

Я ненавижу кровищу, кишки, но Игру престолов посмотрела, не отрываясь. Почему? Наверно, по той же причине, что и весь мир. В этом сериале мало эстетического и приятного, но есть какая-то магия. Я будто засыпала и смотрела сон про другую планету. Плюс, когда начинаешь вдумываться, какая за этим стоит работа – костюмы, массовые сцены, компьютерная графика, разработка героев, это завораживает.

Игра престолов напрочь стерла стереотип о том, что есть сериалы, а есть большое кино. Это – настоящее большое кино, только растянутое на множество эпизодов.

Сериал №5. Большая маленькая ложь (Big Little Lies, 2017)

Я ждала этот сериал с того момента, когда была объявлен актерский состав – Николь Кидман рядом с Риз Уизерспун, так бывает?

Этот сериал должны посмотреть все женщины. Тут и юмор, и жизненность, и тема насилия в семьях. Это еще одно подтверждение тому, что большое кино перешло в сериалы. Это настоящая драма, достойная всех премий. Это простая жизненная история, снятая со вкусом.