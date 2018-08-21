В центре Москвы проходит митинг против повышения пенсионного возраста 21.08.2018, 15:16

Архивное фото: novayagazeta.ru

Протестующие собрались у здания Госдумы РФ.

У здания Госдумы РФ в Москве, где сегодня проводятся парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста, проходит акция против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин в своем твиттере.

По данным Интерфакса, у Госдумы собрались несколько десятков человек. С пришедшими на акцию встретились депутаты КПРФ.

Во время нее, передает «ОВД-Инфо», задержали активистов «Левого фронта» Дениса Носова и Льва Скорякина за акцию с гробом. По словам Носова, гроб являлся частью акции против повышения пенсионного возраста.

Как сообщает ТАСС, мэрия Москвы получила четыре заявки на согласование митингов против повышения пенсионного возраста. Собеседник агентства в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сказал, что все заявки находятся в стадии рассмотрения. Как уточнил представитель департамента, все планируют провести акции 2 сентября, организатором одной из акций является московское отделение КПРФ.