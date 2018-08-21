В Минске сильно пьяный водитель Hyundai ездил по городу и таранил авто 1 21.08.2018, 15:18

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69-летний минчанин разбил шесть машин.

В Минске пьяный водитель совершил несколько ДТП, разбив в общей сложности шесть автомобилей. Об этом tut.by сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 20 августа, в 18.00. По информации инспекторов, 69-летний водитель Hyundai после распития спиртных напитков ехал по паркингу ТЦ «Столица». В какой-то момент он врезался в стену и протаранил шлагбаум, после чего с места аварии скрылся.

Фото: ГАИ Минска

Выехав на улицу Мясникова, мужчина совершил столкновение с автомобилем Toyota, а еще через несколько десятков метров с Hyundai. После серии столкновений водитель продолжил движение и на пересечении улицы Немига с улицей Короля протаранил еще три автомобиля: Nissan, Volvo и Volkswagen.

В результате ДТП водитель Hyundai получил телесные повреждения. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян — 3 промилле алкоголя.

Фото: ГАИ Минска

Инспекторы в отношении нарушителя составили 8 административных протоколов.