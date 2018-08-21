Белорусский школьник потребляет соли в шесть раз больше, чем американский 3 21.08.2018, 15:32

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Это хотят исправить.

Вопрос о введении в рацион белорусских школьников дополнительного стакана молока «изучают соответствующие органы государственного управления». Об этом сообщила 21 августа заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает Радио Свобода.

«Исследования показывают, что детям в школах не хватает молока. Поэтому мы считаем необходимым ввести в меню школьных столовых дополнительный стакан молока или продукта, который может рассматриваться как его заменитель: например, творожная паста или йогурт», - сказала Малахова.

Соль и сахар - главная опасность для белорусского ученика

«Наибольший негативное влияние на здоровье учеников оказывает избыточное употребление ими соли. Так, норма питания белорусского школьника предполагает, что он должен съедать в течение суток 6-8 граммов соли. Соответствующая норма для учащихся Соединенных Штатов Америки составляет 1,2 грамма », - сказал журналистам начальник отдела питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Валерий Шилов.

По словам ученого, в среднем житель Беларуси употребляет 10,6 граммов соли в сутки, что в 2 раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

«Ради уменьшения употребления соли в школьных столовых сейчас разрабатывается новая технология приготовления колбас», - сообщила заместитель директора Института мясо-молочной промышленности Наталья Фурик. - С помощью ученых Белорусского государственного университета мы надеемся снизить наличие соли в колбасах на 30%. Думаю, что с нового года мы сможем наладить выпуск таких колбас».

Вместе с тем содержание сахара в питании школьников планируют снизить на 30-35%.

Шведский стол в школах

«Для того, чтобы кардинальным образом решить проблемы питания учащихся в школьных столовых, наилучшим выглядит введение в школах шведского стола», - считает Валерий Шилов.

По его словам, эксперименты в нескольких школах показали, что отходов при таком питании практически нет, так как ученики сами выбирают то, что им нравится.

«И вообще питание по выбору наиболее соответствует нынешнему времени и могло бы хорошо повлиять на здоровье детей. А оно, к сожалению, вызывает тревогу».

Валерий Шилов отметил, что за последние 10 лет заболевания детей в школах Минска увеличились на треть, и в этом свою большую негативную роль играет неправильное питание.