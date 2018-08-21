«Позор, позор!»: в Чехии вспыхнули протесты в годовщину советского вторжения 21.08.2018, 15:38

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Чехи выступили против премьер-министра Бабиша и вышли к посольству РФ.

Церемония памяти жертв вторжения в Чехословакию войск под советским руководством в 1968 году переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Как сообщает Associated Press, сотни людей освистали премьера, когда он прибыл на церемонию перед зданием чешского общественного вещания в центре Праги - месте, где вспыхнули уличные бои между невооруженными гражданскими и захватническими войсками, в результате которых погибли 17 человек.

"Позор, позор", - выкрикивала толпа, перекрикивая выступление премьер-министра. Бабиш не отреагировал на протест.

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 августа 2018 г.

Бабиш, миллиардер-популист, является противоречивой фигурой из-за политических договоренностей с коммунистической партией Чехии и обвинения в финансовом мошенничестве. Его положение осложнено также подозрениями в сотрудничестве с тайной полицией коммунистической эпохи.

В чешской столице Праге несколько сотен человек вышли на акцию протеста под посольство России по случаю 50-й годовщины событий Пражской весны.

Участники акции держали в руках флаги Украины, ЕС и НАТО, а также плакаты с надписями "Мы никогда не забудем", "Стоп российскому империализму" и "Оккупанты - не брать", сообщает DW.

Десятки полицейских охраняли вход в посольство и перекрыли его металлическими заграждениями.

Также активисты требовали сокращения российского дипломатического представительства в Праге.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 советские, польские, венгерские и болгарские войска вошли на территорию тогдашней Чехословакии, чтобы подавить движение за реформы верхушки тогдашней правящей коммунистической партии страны, известное как Пражская весна.

В связи с событиями с августа по декабрь 1968 года в Чехии погибли 137 гражданских лиц. Всего за время оккупации, по оценкам историков, в стране силами стран Варшавского пакта были убиты более 400 человек. Последний советский солдат покинул территорию Чехословакии в июне 1991 года.