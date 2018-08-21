Уэсс Митчелл: Мы готовы наказывать Россию за то, что она делает 2 21.08.2018, 19:44

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Уэсс Митчелл

Фото: AFP

Вашингтон намерен и дальше наращивать санкционное давление на Россию.

Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам сената помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает ria.ru.

«Мы готовы предпринять дополнительные шаги… Это прогрессирующая шкала, и мы готовы наказывать Россию за то, что она делает», — сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных российско-американским отношениям.