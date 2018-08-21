Бизнес массово выводит валюту из российских банков 21.08.2018, 21:26

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Российская банковская система продолжает терять валюту.

Корпорации выводят средства с российских счетов четвертый месяц подряд, следует из данных, которые приводит в обзоре по сектору Райффайзенбанк и статистики ЦБ. В июле, по оценке банка, юрлица забрали еще 3 млрд долларов вдобавок к 4,9 млрд месяцем ранее, передает finanz.ru.

Суммарно с начала апреля отток с корпоративных счетов достиг 17,3 млрд долларов, или 6,5% от клиентских средств в инвалюте (265 млрд долларов на 1 апреля по данным Банка России).

Вывод средств в июле, скорее всего, был связан с необходимостью гасить внешний долг и выплачивать дивиденды, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: суммарно на эти цели могло потребоваться 7,75-9,5 млрд долларов.

Покрыть отток за счет возврата валютных кредитов банкам не удалось: погашение займов принесло лишь 1,1 млрд долларов. В результате кредитно-депозитные операции забрали из системы 1,9 млрд долларов.

Чтобы компенсировать недостачу, банкам пришлось занять 0,3 млрд долларов у нерезидентов и продолжить распродажу валютных ценных бумаг, за счет которой удалось выручить 3,7 млрд долларов.

Эти средства позволили нарастить запасы свободной валюты: месяц назад система находилась в состоянии дефицита: собственные запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов не покрывали всех обязательств перед клиентами по расчетным счетам. Разница достигала 2,6 млрд долларов.

Теперь же удалось сформировать подушку на 1,3 млрд долларов, однако ее размер остается мизерным - в 12 раз меньше, чем на лето 2016 года.

"Заметного улучшения ситуации с валютной ликвидностью не произошло", - говорит Порывай: судя по всему, банки подключились к скупке валюты, фондируя валютные активы рублевыми обязательствами.

Потеряв 70 млрд рублей с рублевых клиентских счетов, банки нарастили кредитование на 607 млрд рублей.

"Такая ситуация (при которой отток рублевых средств в кредитование не покрывается притоком ликвидности на клиентские счета) обусловлена, в том числе, тем обстоятельством, что некоторые рублевые кредиты впоследствии конвертируются в доллары (для выплат по внешнему долгу или дивидендов)", - отмечает Порывай.