Прощание с путинской Россией 5 21.08.2018, 21:46

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«Утечка мозгов» становится большой проблемой для России.

Россияне покидают свою родину, не видя здесь для себя шансов на будущее. Через несколько лет "утечка мозгов" грозит обернуться для России проблемой, пишет обозреватель Tagesspiegel (перевод - inopressa.ru) Оливер Бильгер.

"Рига вместо Москвы или Санкт-Петербурга - это решение в последнее время принимают все больше россиян", - говорится в статье.

В столице Латвии наблюдается высокий уровень жизни и приемлемые условия для получения разрешения на работу и пребывание. Русский язык после многолетнего советского господства здесь в ходу: "эта прибалтийская страна становится весьма привлекательной для россиян в качестве новой родины", замечает Бильгер.

По данным латвийской статистики, с 2011 года в Латвию переселились несколько тысяч россиян - до этого их число составляло лишь несколько сотен человек. Среди них - социолог Ирина Крылова, у которой есть свой бизнес. "Я родилась в Москве и никогда не думала о эмиграции - даже о переезде в какой-нибудь другой российский город", - рассказывает она. Но с годами в Москве нарастало недовольство - например, в связи с медицинским обслуживанием. В 2012 году Ирина, которой сегодня 37 лет, с мужем и двумя детьми уехала в Ригу. Здесь быстро нашлись друзья, выбравшие тот же путь: архитекторы, бизнесмены, учителя, программисты. Их всех роднит "вера в прогресс, европейские ценности, правовую государственность, равноправие - всего этого в России не найти", говорит собеседница издания.

Они критикуют репрессивную политику Владимира Путина, извечную пропаганду, коррупцию, отсутствие правовой безопасности, низкий уровень жизни и низкие зарплаты. "Многие уезжают потому, что в России не видят для себя перспектив", - рассказывает Ирина Крылова.

Как отмечают эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, ежегодно из России уезжают 100 тыс. граждан страны - в том числе много людей с высшим образованием. "По другим данным, число тех, кто покинул страну с момента прихода к власти Путина, составляет около 3 млн человек", - говорится в статье.

Как показал недавний опрос, проведенный ВЦИОМ, из опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, то есть представителей "поколения Путина", каждый третий думает о том, чтобы уехать из страны. "Приоритетной целью становится Германия, затем следуют соседние с ней страны ЕС и США. В 2014 году, до аннексии Крыма и экономического кризиса, их было на 10% меньше".

Как пишет далее автор, если сравнивать с 144-миллионным населением страны, уезжает лишь небольшой процент. Однако страну покидают в том числе "золотые умы", поясняет Наталья Зубаревич, социолог, эксперт по российским регионам. "Утечка мозгов" становится проблемой. "Россия теряет человеческий капитал", - говорит она. "В будущем это навредит России. Многие не хотят, чтобы их дети росли в атмосфере нависшей угрозы, которую вот уже много лет создает пропаганда". Планировать будущее в других странах оказывается легче, считает эксперт.

Так считает и Олег Смирнов, программист, не назвавший своего настоящего имени. Он хочет уехать из России хотя бы на время, чтобы иметь возможность для профессионального развития. По словам Смирнова, атмосфера в России "отравлена". Олег закончил одну из престижных московских математических школ, большинство его одноклассников уехали из страны.

"Не все уезжают из России добровольно, - замечает автор публикации. - Алексей Козлов уехал в преддверии 2012 года". 43-летний Козлов направился в Берлин.

"За несколько месяцев до этого активист из Воронежа стал одним из организаторов массовых протестов, в ходе которых многие россияне вышли на улицы Москвы и других городов, выступая против беспредела властей. Вскоре после этого Козлов оказался под следствием, он испугался, что ему предъявят обвинение, и бежал. В Германии он оказался с помощью одного фонда. Там он продолжает свою работу для российской оппозиции", - передает Tagesspiegel.

Он надеется однажды вернуться в Россию. Если активисты решат надолго остаться за границей, это будет "на руку Путину", опасается Козлов. Потому что официальная позиция власти в отношении критически настроенных "неудобных" сограждан такова: "главное, они уехали и теперь больше не опасны для Кремля", цитирует в заключение автор статьи.