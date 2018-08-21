В Бресте хулиганы помыли испачканную остановку, когда узнали сумму ущерба 1 21.08.2018, 22:30

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Двое неизвестных попали в объектив скрытой камеры.

Ночью 4 августа двое неизвестных разрисовали недавно построенный остановочный пункт "Технический университет" в Бресте. Владелец остановки стал искать хулиганов, в том числе через местные СМИ. Он даже опубликовал видео, как молодые люди разрисовывают остановку.

Как сообщает "Виртуальный Брест", 16 августа с на связь с хозяином остановки вышел парень, назвавшийся Александром. Сперва он даже согласился компенсировать ущерб. Но этот энтузиазм поубавился, когда он услышал приблизительную стоимость испорченных конструкций. Одно только стекло стоило 198 рублей.

Хозяин остановки и Александр договорились встретиться через несколько дней, чтобы оговорить полную сумму ущерба. Однако Александр перестал выходить на связь. Зато остановка в тот же день была чистой и вымытой.

Уличная видеокамера зафиксировала, как в половине второго ночи два человека подходят к остановке, закрывают чем-то одну из камер видеонаблюдения и начинают мыть. Вторую видеокамеру они не заметили.