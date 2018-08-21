Минский скульптор: Джонни Депп был в детском восторге, увидев свою копию! 1 21.08.2018, 22:57

Станислав Никонович

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Никонович прославился тем, что делает точные мини-копии знаменитостей из полимерной глины.

О том, как можно заработать на статуэтках Джонни Деппа, Шнура и Илона Маска, Станислав рассказал kp.by.

Сегодня Станислав владеет студией эксклюзивных подарков NIKONOVICH STUDIO. В небольшой мастерской скульптор и его коллеги работают не только над частными заказами, среди их клиентов - крупнейшие белорусские и международные компании. В студии делают сувенирную продукцию, призы, награды, скульптуры, украшения. А статуэтки знаменитых людей - личное увлечение Станислава.

40 копий Сергея Шнурова раскупили моментально

Фото: личный архив

- Все началось 8 лет назад, когда я был студентом. Решил слепить из пластилина небольшой бюст Михаила Горшенева из группы «Король и Шут» будущей жене на день рождения. Эта группа нас обоих тогда объединяла. Моя знакомая увидела фото фигурки Горшка и рассказала, что такие статуэтки можно делать из более качественного материала - полимерной глины. Это тот же пластилин, только запекается в специальной печи. На тот момент никакой информации об этом материале почти не было, но всеми правдами и неправдами я все-таки нашел поставщика российской полимерной глины. Она была не совсем качественной, но я начал что-то делать - на кухне, ножом, зубочистками. Тогда не знал ни материалов, ни технологий, - смеется Станислав.

Карьера Стаса Никоновича началась с фигурки Михаила Горшенева

Фото: личный архив

Удивитесь, но мастер не имеет художественного образования, а по специальности он переводчик-референт. Но творения скульптора-самоучки сразу понравились друзьям и знакомым, и он решил бросить все силы на изготовление статуэток. Первую мастерскую оборудовал в подвале родительского дома. Знакомый-ювелир подсказал, какое оборудование и материалы нужно купить – компрессор, вакуумный станок для формовки и специальный силикон. Первые объявления давал в газете «Из рук в руки».

- И дело пошло! Клиенты просили сделать вещи, которые я никогда не делал. Но я никогда не отказывался от работы. А с новыми задачами изучал новые технологии. Сегодня мы можем выполнить любой каприз клиента.

В небольшой мастерской скульптор и его коллеги работают не только над частными заказами, среди их клиентов - крупнейшие белорусские и международные компании.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Стоимость у статуэток немалая - от $1000, а на изготовление одной статуэтки уходит от двух недель до двух месяцев.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Рекламный пост у Шнура стоит $20 - 40 тысяч, про меня он написал бесплатно»

- Это головы Шнура? - обращаю внимания на россыпь статуэток лидера «Ленинграда».

- Да, у нас была целая партия, 40 статуэток. Но одну - эксклюзивную - делал сам: Шнуров там интеллигент с сигарой, тростью и в шляпе. Ее и вручил музыканту. Оказалось, именно так делается лучший пиар. Когда я подарил статуэтку Сергею Шнурову, он был в восторге и сделал пост в Инстаграме, отметив меня и мою студию. Причем совершенно бесплатно - а пост у Шнура стоит $20 - 40 тысяч. Но моя главная цель - это не пиар. Выбираю людей, которые меня вдохновляют, вызывают уважение и интерес. Я бы не стал делать, например, Джигана или Бузову, на которых можно хайпануть.

Рекламный пост у Шнура стоит $20 - 40 тысяч, про Станислава он написал бесплатно

Фото: личный архив

Именно из таких убеждений первой серьезной работой скульптора-самоучки стала статуэтка лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Станислав хотел лично вручить российской рок-звезде свое творение, но не получилось. Правда, организаторы не отказались передать подарок артисту. Потом были Сергей Михалок и Владимир Познер - с ними обоими встретиться удалось. Владимир Владимирович даже сменил очки для зрения, чтобы лучше рассмотреть себя в желтых ботинках и с бейсбольной битой, на которой красовалась подпись любимого бейсболиста Познера - Джо Ди Маджо.

Станислав делает копии только тех звезд, которые его вдохновляют. Он уже виделся с Сергеем Михалком и Владимиром Познером, но очереди Лявон Вольский, Илон Маск и другие

Фото: личный архив

Владимир Владимирович даже сменил очки для зрения, чтобы лучше рассмотреть себя в желтых ботинках и с бейсбольной битой

Фото: личный архив

- А как удалось встретиться с голливудской звездой Джонни Деппом?

- Джонни Деппа я ловил полтора года! Потом обнаружил белорусского каскадера, который работает в Голливуде. Но даже он - человек, который работает с Дэнни Де Вито и другими звездами, - не смог мне помочь. Но я не сдавался. И вот однажды в Инстаграме наткнулся на фотографа группы Деппа Hollywood Vampires, его зовут Кайлер. Написал ему - и он мне ответил! Это был успех, потому что никто из группы больше не отвечал.

«Ва-а-ау!» - сказал Джонни Депп»

После переписки с фотографом Станислав уже было собрался лететь в Штаты, даже сделал фигурку Кайлера в знак благодарности. Но вдруг узнал о мировом турне группы. 28 мая 2018 года они должны были выступить в Москве в «Олимпийском».

- Я до сих пор не верю, что это произошло! Кайлер мне написал, что можно прийти, сделать фото и вручить статуэтку Джонни. Он дал мне два пригласительных на концерт и аккредитацию на встречу с артистами с пометкой vip. Никому больше не разрешалось приносить подарки, и потом, как выяснилось, поклонники заплатили по 1000 долларов, чтобы попасть за кулисы. А меня пустили просто так.

Минский скульптор полтора года искал встречи с голливудской звездой Джонни Деппом (слева). Джонни Депп сказал: «Ва-а-у!»

Фото: личный архив

Вспоминая встречу с мировыми звездами, Станислав не в силах сдержать восторг:

- Фотограф группы предложил подождать, когда в комнате останется только Джонни Депп, чтобы не обижать остальных участников группы. Но Элиса Купера деликатно выгнать не удалось. Я пообещал, что обязательно сделаю ему такой подарок.

- Депп оценил свою копию?

- Он сказал: «Ва-а-у!» Я был крайне удивлен, что такие знаменитые люди, проживающие фееричную жизнь и которые, кажется, видели все, сказали о моей работе: «Мы никогда такого не видели!»

Фотограф Кайлер также получил подарок от скульптора в знак благодарности

Фото: личный архив

Сегодня в планах скульптора открыть свой шоу-рум: здесь будет не только мастерская, но и место для встреч с клиентами. Глядя на работы Станислава, не перестаешь удивляться - это действительно магия... Стоимость у статуэток немалая - от $1000, а на изготовление одной статуэтки уходит около двух месяцев. Перед лепкой скульптор углубляется в биографию своего героя, чтобы максимально отразить сущность персонажа, делает эскиз и. Например, недавно у него заказывали копию Милы Йовович, но, к сожалению, концепция не родилась. Зато в процессе реализации статуэтки таких персон, как британский миллиардер Ричард Брэнсон, российский бизнесмен Евгений Чичваркин, рок-музыкант Лявон Вольский, американский изобретатель Илон Маск... Причем к последнему мастер собирается лететь с подарком в США.

- Мне кажется, у всех этих людей анархичное восприятие мира - это мне в них и нравится! - признается он.

Перед лепкой скульптор углубляется в биографию своего героя, чтобы максимально отразить сущность персонажа, делает эскиз. Илон Маск пока только на бумаге.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сколько денег понадобилось для старта? - Долларов 20 - 30 (на пробу материалов). Потом уже покупал инструменты, станки и оборудование. Стоило это около $ 3000.

Что нужно для поддержания бизнеса? - Материалы, которые приходится заказывать из США, Китая, России, необходимое оборудование, инструменты. Плюс оплата налогов, аренды, коммунальных услуг, топлива.

Сколько стоит продукция? - Индивидуально, так как спектр услуг достаточно широкий: это может быть небольшой тираж наград по 30 - 70 у. е. или скульптура за 1000 - 10 000 у. е.

Когда удалось выйти в ноль? - Как таковых крупных вложений не было, все было поступательно. Поэтому в ноль вышел быстро.

Где рекламируется? - В основном сарафанное радио. Давно не обновлял сайт и группы в соцсетях, но вскоре мы планируем сделать масштабный и качественный перезапуск бренда.

В мастерской остались несколько деталей от статуэток Шнура.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ