В Сенате США назвали сроки введения новых «сокрушительных» санкций против РФ 3 22.08.2018, 8:45

3,715

С заявлением выступил лидер республиканского большинства.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России в октябре или после ноябрьских выборов.

По его словам, шансов на принятие новых санкций в сентябре мало, так как расписание на этот месяц уже заполнено, сообщает The Hill.

При этом сам сенатор отметил, что он заинтересован в новых ограничениях против России.

"Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против России. Я надеюсь, что две партии смогут договориться о чем-нибудь, что мы можем принять", - сказал Макконнелл.

1 августа в Конгресс США был внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (Демократическая партия), Линдси Грэм (Республиканская партия), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Новый документ - всеобъемлющий, в случае его принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию. Одной из целей законопроекта сенатор Грэм назвал уход России из Украины. При этом действующий санкционный режим он назвал слишком слабым, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.

Кроме того, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Новые санкции вступят в силу 22 августа. Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.