Пресечена кибератака на демократов США 1 23.08.2018, 8:28

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Для доступа к базе данных избирателей хакеры создали поддельную страницу авторизации.

Демократическая партия США сообщила о пресечении попытки взлома базы данных ее избирателей. Об этом представитель Национального комитета Демократической партии (DNC), пожелавший остаться неизвестным, рассказал агентству AP, передает dw.com.

По его словам, хакеры создали поддельную страницу авторизации с целью сбора логинов и паролей, чтобы получить доступ к базе с данными десятков миллионов избирателей. Эти действия были обнаружены компанией, обеспечивающей интернет-безопасность.

Федеральное бюро расследований поставлено в известность о случившемся. Утверждать, кто именно стоит за попыткой взлома, преждевременно, заявили представители правительства.

Обнаруженная попытка взлома является "дальнейшим доказательством существующих угроз" по мере приближения промежуточных выборов в США, заявил старший сотрудник службы безопасности Роберт Лорд. По его словам, необходимо "сохранять бдительность" ради предотвращения будущих атак.

Связь хакеров с российским правительством

Накануне компания Microsoft пресекла попытки хакеров, связанных с российским правительством, создать фейковые домены, которые имитируют сайты американских госучреждений и консервативных политических организаций, выступающих в поддержку демократии.

Хакерские атаки на серверы

Летом 2016 года сайт Национального комитета Демократической партии США подвергся масштабной атаке, после чего на портале Wikileaks были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. По информации The New York Times, за атакой предположительно стоят хакеры из Fancy Bear, связанные с ГРУ.

В сентябре стало известно о новой атаке на серверы DNC. Ответственность за взлом взял на себя, по некоторым источникам, хакер или группа хакеров, которая действует под именем Guccifer 2.0 и уже брала на себя ответственность за кибератаки на DNC. По версии американских экспертов, Guссifer 2.0 имеет отношение к российским спецслужбам.