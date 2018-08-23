Объявлен лонг-лист премии Ежи Гедройца 23.08.2018, 15:47

На победу претендуют 12 белорусских авторов.

Назван лонг-лист премии имени Ежи Гедройца. В списке 12 позиций, пишет nn.by.

1. Владимир Орлов. Танцы над городом (Логвинов, Минск).

2. Ольгерд Бахаревич. Собаки Европы (Логвинов, Минск).

3. Валерий Гапеев. Моя милая ведьма (Художественная литература, Минск).

4. Адам Глобус. Семья (Художественная литература, Минск).

5. Михаил Зизюк. Планктон (Голиафы, Минск).

6. Зараслава Каминская. Русалки зовут (Книгосбор, Минск).

7. Анна Кондратюк. По Припяти по Нобель (Книгосбор, Минск).

8. Винцесь Мудров. Убийца ангела (Библиотеку, Минск).

9. Анна Северинец. День Святого Патрика (Регистр, Минск).

10. Павел Северинец. Беларусалим (ФОП Середняк Т.К., Днепр. Украина).

11. Анка Упала. На заснеженный остров (Издательство Янушкевич, Минск).

12. Ксения Шталянкова. Губернский детектив. Дело о кровавых дукатах (Книгосбор, Минск).

Награждение победителя Премии Гедройца 2018 году планируется в сентябре.

Литературная премия имени Ежи Гедройца основана 28 декабря 2011 года и вручается с 2012 году за лучшую книгу прозы, изданную (в бумажном или электронном вариантах) на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы. В предыдущие годы премию получали: Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Змитер Бартосик.

Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».