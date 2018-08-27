закрыть
27 августа 2018, понедельник, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Новые испытания первой украинской крылатой ракеты

3
  • 27.08.2018, 12:49
  • 1,532

Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км.

Конструкторское бюро Луч, входящее в концерн Укроборонпром, опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования Нептун, пишет «Новое время».

Соответствующий ролик с полигона в Одесской области было опубликовано на YouTube-канале КБ.

Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км, а в перспективе - 500 км и более.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко