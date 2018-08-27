Видеофакт: Новые испытания первой украинской крылатой ракеты 3 27.08.2018, 12:49

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Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км.

Конструкторское бюро Луч, входящее в концерн Укроборонпром, опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования Нептун, пишет «Новое время».

Соответствующий ролик с полигона в Одесской области было опубликовано на YouTube-канале КБ.

Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км, а в перспективе - 500 км и более.