Видеофакт: Новые испытания первой украинской крылатой ракеты

Видеофакт: Новые испытания первой украинской крылатой ракеты3
- 27.08.2018, 12:49
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Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км.
Конструкторское бюро Луч, входящее в концерн Укроборонпром, опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования Нептун, пишет «Новое время».
Соответствующий ролик с полигона в Одесской области было опубликовано на YouTube-канале КБ.
Нептун способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км, а в перспективе - 500 км и более.