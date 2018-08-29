Что пишут про первый белорусский фильм, номинированный на «Оскар» 29.08.2018, 17:29

Волшебное слово «Оскар» творит чудеса и смягчает сердца.

29 августа выдвинутый от Беларуси фильм "Хрусталь" выходит в национальный прокат. Шумиха с “Оскаром”, хоть и была слегка преждевременной, пошла картине на пользу. Пресс-показ фильма "Хрусталь" прошёл при полном зале, да и на первые сеансы билетов не найти, сообщает "Еврорадио".

Вышедшие после пресс-показа тексты показали, что белорусская кинокритика очень даже нагибаемая. Волшебное слово “Оскар” творит чудеса и смягчает сердца. За что съёмочную группу другого фильма давно распяли бы, за то “Хрусталь” лишь слегка пожурили и “интеллигентно раскритиковали”. А оставшиеся без ответов вопросы, звучавшие ещё пару недель назад, теперь как-то ушли в тень. Например, где согласие на выдвижение на “Оскар” от Беларуси со стороны трёх других стран, участвовавших в копродукции.

Кинообозреватель Afisha.tut.by Анна Ефременко отметила, что фильм сделан, что называется, "по-западному":

"Хрусталь вышел как по учебнику: от сценарных ходов до производства и маркетинга. Чувствуется, что по ту сторону камеры и экрана огромная команда специалистов".

Кстати, когда СМИ пишут о режиссёре фильма Дарье Жук, практически всегда делают акцент на том, что она работала в США. Ефременко в своей рецензии отмечает, что Жук работала на канале HBO, но почему-то забывает добавить, что Дарья работала в коммерческом отделе телеканала. Может быть, потому что “Хрусталь” приятно объявить “не таким, как все” — исключением для белорусской киноиндустрии?

"Это уже не то кустарное кино, которое так и остаётся “минским андеграундом”, не игры в блокбастеры от “Беларусьфильма” и не независимые прорывы вроде Лаврецкого, — продолжает Анна Ефременко. — “Хрусталь” — это кино, которое вы теперь смело можете показать любому иностранному френду как доказательство, что и у нас есть что посмотреть. Считайте, это наша кинематографическая версия улицы Октябрьской — живая и прогрессивная".

"Хрусталь", это такая улица Октябрьская, которую из всего вот этого вот минского уныния как бы не стыдно показать заезжим иностранцам. Во как!

Главный редактор KYKY.org Анастасия Рогатко уверена, что если бы не выдвижение на “Оскар”, то никто про этот фильм и не знал бы, кроме узких специалистов, интересующихся современным белорусским кино.

“Если бы "Хрусталь" не попал в оскаровские списки, ничего этого бы не было. Кинозалы бы не распродавались, ленту горячо обсуждал бы с придыханием всего десяток человек. Но фильм поездил по фестивалям, стал важным “где-то там”, а значит, у него появился шанс и у себя на родине — у нас по-другому и не бывает. Если бы не история с фантомным оскаровским комитетом, фильм бы не ругали, особо бы и не хвалили, и уж точно он бы не шёл бодрым прокатом в партнёрстве с ”.

Впрочем, Анастасия Рогатко сама не стесняется разливаться елеем о достоинствах фильма и знакомой эстетики 1990-х:

"У фильма Дарьи Жук хорошая тонировка, продуманные композиции кадров, она достала из девяностых знакомую нам эстетику и заставила почувствовать угрызения совести — как с родной бабушкой, которую мы просим снять со стены ковёр. Она отказывается, нас бесит ковёр, но бабушку мы любим".

Рогатко считает, что фильм точно описывает портрет белорусов, и обвинять его в чернушности нельзя, ведь, посмотри в зеркало, всё так и есть:

"Я почти уверена, что фильм ещё подвергнется народной критике за свою “чернушность”. Когда стеснительный беларус увидит фильм, который может представлять его страну на Оскаре, он обидится: зачем нас опять показали безграмотными колхозниками? Но если на лице много прыщей, зеркало — это не самое приятное зрелище".

Лубок про 90-е. Или не про 90-е?

Сайт “Кактутжить” не публиковал рецензии, но в тексте "6 лучших событий недели" кратко описал фильм с отсылкой к альбому российской исполнительницы "Монеточки", которая уже порядком успела набить оскомину:

"Столичная коза так сильно хочет уехать в Америку, что пишет в документах для посольства какой-то совершенно не тот адрес своего места жительства. Чтобы не увеличивать волокиту, она решает не исправлять ошибку, а правда поселиться, где написала. Расхваленный всеми видами прессы русско-американско-белорусский обличительный лубок про то, что в 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые".

Российская критика: “Ширли-Мырли” 2018 года

Кинообозреватель российской газеты "Коммерсантъ" Андрей Плахов успел увидеть фильм на кинофестивале в Карловых Варах. По его мнению, фильм показывает "выразительный образ белорусской глубинки в двадцатилетней ретропроекции. Юная героиня, альтер эго режиссёра, хочет бежать из Минска, но в борьбе за американскую визу её заносит в посёлок Хрустальный, где Минск начинает казаться Нью-Йорком. Девушка подвергается физическому насилию и моральному прессингу, ещё больше укрепляясь в своём стремлении к свободе, но и осознавая её высокую цену,— ещё один небанальный сюжет".

Гендерное издание Wonderzine внесло "Хрусталь" в список пяти самых ожидаемых русскоязычных фильмов, окрестив его "Ширли-Мырли" 2018 года:

"От разговоров о девяностых в последнее время не скрыться. Среди поклонников тех лет сегодня легко находятся как уличные хулиганы, так и представители модной индустрии или искусства. Монеточка поёт о девяностых песни, а на экранах возникают современные аналоги балабановского “Брата”. На этой волне Дарья Жук сняла фильм, который, вероятно, сразу после выхода на широкий экран станет современной классикой. Картина, действие которой происходит в Минске девяностых, на самом деле рассказывает о вполне современных реалиях.

Козыри “Хрусталя”, среди которых исполнительница главной роли, яркая актриса Алина Насибуллина или камео рэпера Хаски (вместе с его песнями в саундтреке), а также взрывной монтаж, обещают фильму долгую счастливую жизнь и зрительскую любовь. Ведь на экране хлёсткая, дерзкая, но правда. Здесь и живущий "по понятиям" милиционер, и раздражающая бюрократия, и даже знакомый многим выкуп невесты, показанный в ленте как фарсовая медицинская процедура. “Ширли-мырли”, каким он должен быть в 2018 году".

Жук в муравейнике

Кинообозреватель Лоуренс Бойс в издании Cineuropa так описал дебютную работу Дарьи Жук:

"С самого начала Веля визуально отделяется от грандиозной серости наследия советской эпохи. Она с ярко окрашенными волосами и в яркой одежде. Она упрямая, целеустремлённая и не боится быть грубой. Эта уверенность в себе — признак того, что кто-то пытается жить в полной мере в обществе, которое до сих пор не может справиться с тем, что у него есть свобода. Даже когда трещины появляются в этой уверенности в себе, Насибуллина проявляет неповиновение, когда сталкивается с миром, который, похоже, решил остаться в клетке.

Жук играет с тропами социального реализма, включая серые здания и суровые памятники советской эпохи, но постоянно подрывает их красочным присутствием Вели и подпольными вечеринками (поклонники хаус-музыки 1990-х годов будут наслаждаться первую половину фильма)".

Как мы вам и говорили, в уже вышедших текстах про "Хрусталь" одни сплошные восторги, коктейль из провинциального самоуничижения, надежд на “Оскар” и ностальгии по 1990-м в самых разных формах.