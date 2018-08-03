Кобяков решил, что у белорусов слишком большие зарплаты 20 3.08.2018, 15:10

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В правительстве утверждают, что «зарплаты оторвались от производительности труда».

Власти Беларуси решили, что реальные зарплаты растут заметно быстрее, чем производительность труда. Правительство взялось за этот вопрос и намерено решить его до конца года, пишет tut.by.

На необходимость жесткой увязки роста заработной платы с производительностью труда обращает внимание и премьер-министр. «Проявляются тенденции, когда заработная плата на предприятиях растет быстрее, чем производительность труда. Ситуацию до конца года надо исправлять», — заявил премьер-министр Андрей Кобяков накануне на заседании Совмина, где рассматривались итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год.

Он заметил, что это сфера ответственности отраслевых министров и председателей облисполкомов.

Ранее в Нацбанке отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отметил ранее регулятор.