Парижанин, который несколько лет живет в Минске, приобщился к белорусскому спорту 3.08.2018, 20:40

Уильяма Тона привлек кикер.

Что может привлечь француза в белорусском спорте? Возможно, наш футбол – сборная в последнее десятилетие и обыгрывала французов, и дважды вничью играла, пишет журналист Владимир Чурносов для by.tribuna.com.

Впрочем, даже белорусу непросто полюбить свой футбол. Уильяма Тона, который живет и работает в Минске уже четвертый год, привлек кикер. Он вместе с коллегой из Danone Максимом Трофимовым создал команду «Злюки», заявился на турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party и дошел до полуфинала.

Фото: Владимир Чурносов

Уильям влюбился в Беларусь и называет нашу страну второй родиной: «Мне здесь больше всего нравится простота жизни, легкость – я был бы рад забрать это во Францию. Ваша кухня тоже классная. Конечно, я пробовал драники, но больше всего люблю мачанку. Прямо сейчас мне не хватает только одной вещи, которую я мог позволить себе в Париже – в жару уехать из города и через пару часов быть на море».

На турнир по настольному футболу заявилось две команды сотрудников Danone в Беларуси. Дело в том, что в офисе компании уже два года стоит, но не простаивает стол для кикера. И это удивительно – раньше нам приходилось слышать, что это фишка IT-сферы. В свободное время коллеги тренируются, а в четверг очень успешно выступили на турнире по настольному футболу Kicker Grant’s Party. Команда «Злюки» дошла до полуфинала, а Павел Фисенко и Дат Ле («Миксер») заняли второе место, на пути к решающему матчу обыграв прошлогодних финалистов Everhour и коллег по работе.

Фото: Владимир Чурносов

В команды объединялись не только коллеги. Например, Евгений Костюкевич (нет, не экс-вратарь «Крумкачоў») и Вадим Щеглов стали лучшими друзьями, организовав «суполку беларускай мовы». Их команда называется «Каласы», потому что любимая книга капитана Евгения – «Каласы пад сярпом тваім». Неудивительно, что на турнир парни пришли в патриотичной одежде.

Фото: Владимир Чурносов

Кстати, заметна положительная динамика. Если год назад в баре «4-4-2» в кикер играли две белорусскоязычные команды, то в четверг – аж четыре. Название команды «Шчырая Караўка» связано с кикером. Артем и Денис работают в IT-компании, в которой все разговаривают на белорусском. После корявого гола от борта кто-то эмоционально крикнул «Якая шчырая караўка!» Вот и весь нейминг.

Фото: Владимир Чурносов

Турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party стал для команды «Творог» местом встречи двух хороших друзей. Максим и Вадим подружились, работая в одной компании, однако сейчас они в разных офисах. Дружбу ребята поддерживают только в скайпе. В четверг они наконец-то смогли встретиться в оффлайне и не просто принять участие в турнире по настольному футболу Kicker Grant’s Party, но и занять третье место.

Фото: Владимир Чурносов

Команду ребята назвали в честь песни группы «Сатана печет блины». Слышали про такую? Были и другие неожиданные названия. Алексей Цырулик назвал свою команду «Славные Ублюдки» и вот почему.

– Сижу и думаю – я ведь славный человек. А мой друг Витя... Ну, вы поняли :), – говорит капитан.

Алексей и Виктор дружат со школы (согласитесь, это редкость). Но они часто встречаются в барах, чтобы посмотреть футбол. Цырулик в основном болеет за «Ливерпуль», а его друг – против. Наверное, теперь вам проще понять происхождение названия.

Фото: Владимир Чурносов

Европейский футбол объединил не только этих ребят. Дима из команды Forza! пришел на турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party в майке сборной Германии. Они с Сергеем любят смотреть матчи Серии А. Но два раза в год их дружба находится на грани. Дело в том, что Дима болеет за «Интер», а Сергей за «Милан».

Фото: Владимир Чурносов

Но все-таки майкой сборной Германии удивить кого-то тяжело. История Андрея Позняка впечатляет больше. В марте 2016-го он поехал в Стокгольм на матч сборной Беларуси. Та игра разочаровала многих, но для Андрея все оказалось не так грустно. Белорусские футболисты расстроено покидали стадион, и Андрей решил заполучить чью-нибудь майку.

– В основном, ребята проходили мимо. Остановился Игорь Шитов, который покидал поле одним из последних. Но он свою майку уже кому-то отдал. Я спрашиваю, мол, что, зря приехал? Игорь попросил подождать, сбегал в раздевалку и принес, как он сказал, первую попавшуюся майку. Оказался Сигневич :).

Фото: Владимир Чурносов

А вот майка двух девушек-тезок связана с кикером. Они участвовали в прошлогоднем турнире, после которого решили изготовить для себя фирменные майки. Теперь все знают, как называется их команда. Кстати, после окончания турнира девушки попросили зарегистрировать их на следующий – пообещали, что анонс в июле 2019 они получат первыми.

Фото: Владимир Чурносов

Победили, забрав единственную путевку в полуфинал, Алексей Дунчик и Денис Васильков из команды Old school. Ребята выиграли прошлогодний турнир, получив главный приз. Но куда потратили деньги, не помнят – говорят, просто положили на счет. Вот такая она, жизнь айтишников :).

Фото: Владимир Чурносов

P.S. Конечно, без ВДВ такая значимая движуха как турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party 2 августа обойтись не могла.