Литовские таможенники столкнулись с новым способом контрабанды из Беларуси 1 3.08.2018, 22:49

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Контрабандисты использовали животных.

Сотрудники таможенных служб больше привыкли к ситуациям, когда их четвероногие питомцы обнаруживают контрабанду сигарет или наркотиков, пишет delfi.lt.

Однако в четверг на Лаворишкском дорожном посту таможенники столкнулись с попыткой переправки контрабанды под прикрытием собак.

Во время проверки прибывшего из Беларуси автомобиля сотрудники таможни в собачьем вольере, под животными, обнаружили нелегальные табачные изделия на сумму почти 21 000 евро.

В четверг, 1 августа, около часа ночи, на Лаворишкский дорожный пост прибыли на автомобиле Mercedes-Benz Viano два гражданина России Г.И. и В.К.

Сотрудникам таможни они сообщили, что едут на выставку собак в Бельгию и везут туда своих питомцев - четырёх русских чёрных терьеров.

Однако во время досмотра автомобиля таможенники в провозимом вольере, под собаками, обнаружили 6 517 пачек белорусских сигарет Pall Mall, стоимость которых вместе с подлежащими уплате налогами составляет 20 988 евро.

Табачные изделия были изъяты, должностные лица позаботились, чтобы не по своей воле ставшие прикрытием контрабанды четвероногие, по виду страдавшие от перегрева, не пострадали. В Вильнюсском отделе Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование контрабанды и незаконного распоряжения подакцизными товарами. Процессом руководит Вильнюсская окружная прокуратура.

Граждане России после опроса были освобождены под залог. Таким образом, как хозяева, так и их питомцы должны успеть на выставку в Бельгии. Однако попытка нелегально обогатиться гражданам России может стоить дорого: им грозит штраф в размере до 9 000 евро, сообщает Таможенная уголовная служба.

Сотрудники таможни утверждают, что на Лаворишкском дорожном посту впервые столкнулись с попыткой нелегального провоза сигарет под прикрытием собак.

Следует заметить, что за несколько дней до этого случая помощница таможенников – веймарская легавая Дайка помогла найти сотни пачек нелегальных сигарет в посылках в Великобританию и Нидерланды.

Таким образом, лишь от людей зависит, на какой стороне фронта борьбы с теневым бизнесом окажутся их четвероногие помощники.