Комики Петросян и Степаненко разводятся и делят имущество на более чем $236 миллионов 23 4.08.2018, 8:55

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Фото: rambler.ru

Только в Москве у Петросяна и Степаненко 10 квартир.

3 августа агентство "Москва" сообщило, что комики Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, и еще 4 июля в Хамовническом суде Москвы было зарегистрировано заявление Степаненко о разделе совместно нажитого имущества. Заседание суда намечено на 6 августа.

Источник ТАСС из окружения артистов сообщил, что стоимость совместного имущества супругов оценивается в 1,5 млрд руб. (более $236,8 млн).

Собеседник издания рассказал, что в иске Степаненко требует передать ей 80% активов семьи, в том числе восемь из 10 квартир в Москве.

Адвокат Петросяна отказался комментировать суть иска, отметив, что подробности об иске, которые распространяют СМИ, вызывают у него много вопросов.

Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. Официально о разводе артисты не заявляли.

Петросян отказался комментировать "РИА Новости" свой развод, иск назвал недоразумением и попросил дать ему время разобраться в ситуации. Степаненко заявлений по этой теме не делала.

По данным "РИА Новости", артисты наняли для ведения процесса известных адвокатов. Интересы Степаненко будет представлять Елена Забралова, которая представляла в судах интересы президента РФ Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина. Адвокатом Петросяна стал Сергей Жорин, который защищал интересы музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаха.