Ученые раскрыли удивительный секрет собак 5 4.08.2018, 13:25

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Ученые впервые экспериментально доказали, что собаки могут испытывать ревность.

Следовательно, это чувство не уникально для человека и приматов, а свойственно большинству млекопитающих. Результаты исследования, проведенного американскими учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликованы в журнале PLOS ONE, пишет newsyou.info.

Долгое время считалось, что чувство ревности — это продукт социальных отношений, так что испытывать его могут только люди. Авторы статьи продемонстрировали, что человек в данном отношении не уникален: ревновать могут и его домашние питомцы. Это выяснилось в ходе эксперимента с 36 собаками и их владельцами.

Ученые выдали каждому собачнику большую мягкую игрушку в виде пушистого щенка, который при нажатии кнопки лает и виляет хвостом. Участники эксперимента должны были играть со щенком в присутствии своей собственной собаки, при этом не обращая на нее никакого внимания. Поведение домашних питомцев записывалось на видеокамеру, сами хозяева не знали о цели исследования.

Оказалось, что три четверти собак во время игры пытались привлечь внимание своего владельца, дотрагиваясь до него. Треть из них становились между хозяином и игрушкой, а четверть домашних питомцев и вовсе кусали «конкурента». Исследователи отмечают, что собаки принимали игрушечного щенка за живое существо — 86% из них пытались понюхать у него под хвостом.

Как считают авторы статьи, открытие доказывает: ревность — это универсальное чувство. Скорее всего, ей подвержены все млекопитающие, которые на первых порах своей жизни зависят от опеки родителей. Ревность нужна детенышам, чтобы эффективнее бороться за материнское молоко со своими братьями и сестрами.