В Польше католические епископы призвали к 100 дням воздержания от алкоголя 3 4.08.2018, 17:58

Акция приурочена к 100-летию независимости Польши.

Конференция епископов Римско-католической церкви призывает в честь юбилея 100-летия независимости Польши 100 дней воздерживаться от алкоголя. Акция начинается 4 августа и продлится до 11 ноября, пишет «Польское радио».

Епископ Тадеуш Бронаковский, председатель Группы Апостольства трезвости и людей с зависимостью при епископате Польши, обращает внимание, что около 1 млн поляков страдают зависимостью от алкоголя. Еще 3 млн поляков пьют так, что разрушают своё здоровье. По словам епископа, многие люди не осознают, насколько большого масштаба достигла проблема алкоголизма в польском обществе, пока она не коснется кого-то из близких.

Католическая церковь в течение многих лет призывает сократить число точек продажи спиртных напитков и уменьшить количество рекламы алкоголя, а также увеличить возврат доступа при покупке алкогольных товаров и повысить на них цены.