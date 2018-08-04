Cегодня в Европе отмечается день солидарности с Беларусью 4.08.2018, 19:05

Символом дня стал голубой василек.

В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций европейских стран выступил с инициативой объявить 4 августа Международным днем солидарности с гражданским обществом Беларуси, сообщает ПЦ «Весна»

В этот день в 2011 году был задержан руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

Символом дня стал голубой василек.

«Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может», — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.