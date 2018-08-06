Самые странные сорта пива 1 6.08.2018, 10:09

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На данный момент существуют около тысячи сортов этого хмельного напитка.

Их вкусовые характеристики могут отличаться кардинально. Cайт «Вокруг света» предлагает вам познакомиться с самыми необычными сортами.

«Неземное» пиво

Для тех, кто перепробовал все пиво на Земле или просто ищет что-то необычное отлично подойдет Celest-jewel-ale. Все дело в том, что состав этого напитка действительно выходит за пределы нашей планеты: в него добавляют минералы с Луны. Редкий ингредиент предоставляет пивоварам компания ILC Dover, которая создает костюмы для астронавтов NASA. В лунных камнях, кроме уникальности, есть и практический смысл — состав солей в лунной пыли способствует процессу ферментации в пиве.

Со вкусом пиццы

По задумке создателей, готовивших напиток в своем гараже, пиво должно было сочетать сразу и выпивку, и закуску. В его состав, кроме привычных ячменя, солода и дрожжей, входят также помидоры, базилик, орегано и чеснок — составляющие популярной пиццы «Маргарита».

Золотое пиво

В Чехии пивовары решили, что обычное пиво — слишком скучно и пошли дальше. Они разместили в пустой бутылке тончайшую полоску золотой фольги длиной 8 см и весом 0,018 г, которую затем раздробили под напором пивной струи. Стоит такой драгоценный напиток 13 евро.

Молодильное пиво

Сорт Anti Aging Bier разработали в Германии. Кроме традиционных ячменя, дрожжей и хмеля вошли вода из горячих минеральных источников, витамины и антиоксиданты. Главным же ингредиентом стал экстракт спиралевидной водоросли спирулины, способной поддерживать деятельность иммунной системы и даже обладающей антираковыми свойствами. По словам производителя, омолаживающее темное пиво, крепость которого составляет 4,8%, способно замедлять процессы старения и улучшать самочувствие. Кроме этого, напиток является одним из немногих в мире, который можно употреблять не только внутрь, но и наружно. Во втором случае речь идет о его использовании в качестве добавки для ванны

Пиво для собак

Bowser Beer — пиво для собак, которое сегодня по цене $3,5 за бутылку можно приобрести в США. Безалкогольный напиток, содержащий тот же самый ячменный солод, что используют при приготовлении традиционных сортов пива, завоевал популярность среди зоовладельцев. В его состав входят глюкоза и витамины, полезные для шерсти животного, а хмель заменяется говяжьим или куриным бульоном, которые предают напитку любимый собаками мясной вкус.