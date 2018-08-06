Жительница Гродно пробила милиционеру голову каблуком 6.08.2018, 11:26

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В центре Гродно произошла драка милиционеров и клиентов бара.

Серьезный инцидент с дракой милиционеров и клиентов бара в центре Гродно произошел вчера около 19.20, пишет newgrodno.by.

Большая компания отдыхала на летней террасе бара «Семафор». В какой-то момент разгоряченные алкоголем гродненцы стали вызывающе себя вести, и работникам бара пришлось вызвать милицию.

Прибывшие на место вызова правоохранительные органы попытались задержать парней за административное правонарушение, однако получили сопротивление. Участковые вызвали подмогу из Департамента охраны, и вместе попытались усмирить дебоширов. Но в итоге, в момент задержания, завязалась нешуточная драка, в ход которой вмешались мужчины с соседнего столика, встав на защиту отдыхающих.

В результате пострадали обе стороны, в частности сотрудник милиции, получивший удар каблуком в голову.

Милиционеру была оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в больнице. Женщину, решившую таким образом восстановить справедливость, задержали. Причина конфликта выясняется.