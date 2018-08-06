Видеохит: Студентка из Анталии съела сотни кебабов за 23 минуты 1 6.08.2018, 13:13

Молодая турчанка участвовала в конкурсе едоков и побила рекорд.

Жительница Анталии Серен Йылмаз покорила владельца турецкого ресторана бездонностью своего желудка. На конкурсе по поеданию девушка съела 255 мясных кебабов за 23 минуты и даже не отказалась от закуски. При этом весит Серен всего 44 килограмма, а потому организатор соревнования не верил в победу девушки и даже не собирался пускать ее за стол.

Студентка Серен Йылмаз живет в Турции, и совсем недавно девушке исполнился 21 год. Когда местный ресторан объявил конкурс на скоростное поедание, она решила, что хочет принять участие и сможет за короткое время управиться с гигантским блюдом кебабов, пишет medialeaks.ru.

Однако уже на этом этапе у Серен возникли проблемы с организатором соревнования. Как пишет издание, владелец ресторана отказался регистрировать девушку в качестве участницы, так как посчитал ее слишком стройной и неспособной составить конкуренцию профессиональным едокам блюд из его заведения.

Серен с мнением ресторатора не согласилась. Она настояла на своем участии в соревновании и очень скоро стала героиней видео, разошедшегося по местным и западным СМИ.

В начале ролика официант приносит Серен огромное блюдо с кебабами, нанизанными на деревянные кулинарные шпажки. Как позже отметили журналисты, общий вес мяса в тарелке составлял четыре килограмма и у собравшихся возле Серен людей были большие сомнения в том, что девушка справится с блюдом.