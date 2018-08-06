Синоптики: Жара уйдет, но ненадолго 6.08.2018, 17:50

Стало известно, какой будет погода на неделе.

Лето продолжается, и во второй половине недели в Беларусь вновь вернется жара. Но начало недели будет комфортным из-за воздушных масс с Балтики. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

7 августа, во вторник, ночью погодные условия в основном будет определять область повышенного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможен небольшой дождь. Днем малоактивный фронтальный раздел принесет в отдельные районы Беларуси кратковременные дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью по стране — +11…16 °С, максимальная температура днем составит +21…27 °С.

В среду, 8 августа, под влиянием фронтального раздела в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +11…16 °С, максимальная температура днем составит от +23 °С по северо-востоку до +31 °С по юго-западу.

9 августа, в четверг, погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается жаркая преимущественно без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, максимальная температура днем составит от +25 °С по востоку до +33 °С по западу Беларуси.

В пятницу, 10 августа, в области повышенного давления будет в основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью — +14…20 °С, максимальная температура днем по республике составит +27…33 °С.