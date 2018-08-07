Щеткина достроила коттедж в Дроздах площадью более 400 квадратных метров 23 7.08.2018, 9:59

5,471

Фото: nn.by

Участки здесь выделялись лукашенковским приближенным в начале 2010-х.

Вице-спикер cовета республики Марианна Щеткина достроила свой дом на улице Вербной в районе Веснинка («Дрозды-2») на окраине столицы. Участки здесь выделялись лукашенковской элите в начале 2010-х, сообщает nn.by.

Марианна Щеткина получила в элитном поселке участок 11 соток с правом пожизненного наследуемого владения еще в сентябре 2012 года. Тогда она являлась министром труда и социальной защиты.

Соответствующие решения Мингорисполкома не публикуются в свободном доступе. Однако недавно спортсменка Александра Герасименя, получившая землю в Дроздах-2 одной из последних, рассказала о механизме: за такие участки платить не нужно вообще ничего, это своего рода подарок от государства. На рынке такой участок без строений стоит $400—500 тысяч.

Архитектор Александра Боярина согласилась высказать мнение о проекте и качестве строительства дома Щеткиной в Веснинке.

«Довольно простой объем здания оброс случайными по форме пристройками и крыльцами, что свидетельствует о том, что архитектора здесь особо не слушали.

С эстетической и экономической точек зрения перед нами «золотая середина обывателя»: светлые теплые стены, ковка классического рисунка, эконом-ограждение со стороны соседей, двуцветное решение всего «хозяйства», газон и туи, тротуарная плитка 10х20», — комментирует Боярина.

«Рамы окон не белые, а это свидетельствует о том, что заканчивали строить дом недавно. Был период, когда коричневые рамы победили белые. Тем не менее расположение и форма окон подсказывают, что проект еще тот, старый, пришедший на смену «замковой» архитектуре коттеджей.

Подтверждением тому и высота цоколя — аж 9 ступеней. Комфортной эту высоту не назовешь.

Ранее было принято так строить, а сегодня архитектор подобное не предлагает даже десятым вариантом».

Александру Боярину удивил вид тротуарной плитки и редкий вариант раскладки. Архитектор предположила, что плитка эта бывшая в использовании. Мол, она могла быть перевезена с другого объекта, и уже по месту строители решали, как раскладывать оттенки.

«Что касается деталей, то видно, что построить шедевр — такой цели не было: несимметрично смонтированное ограждение балкона, каркасы навесов не сочетаются с ковкой, тонкие опоры-спички на крыльцах, прозрачный пластик над входами, дымоход отделан в тон кровле, а не стенам, двери под лестницами, двери разной высоты, неопрятные трубы, выступающие из вентблока, блок кондиционера явно добавлен уже после…» — продолжает Александра Боярина.

«Современные тенденции архитектуры и дизайна позволяют как можно более грамотно освоить бюджет объекта подобного размера. Всех выше описанных недостатков могло не быть и это не стоило бы дороже. В очередной раз хочется призвать заказчиков доверять архитекторам и пользоваться их опытом и знаниями», — подытоживает она.

Ранее семья Щеткиных жила в столичном районе Кунцевщина. Здесь им принадлежит трехкомнатная площадью более 90 квадратных метров.

Интересно, что был заключен и брачный договор, по которому в случае чего дом в Дроздах-2 останется вице-спикеру совета республики, а квартира на улице Лещинского — ее мужу.

Дом на улице Лещинского.

59-летний Сергей Щеткин — бизнесмен. Он возглавляет представительство компании, которая является дилером МАЗ, МТЗ, МЗКТ и других предприятий.

Кстати, муж вице-спикера Совета Республики родом из тех же краев, что и она сама, — из Мурманской области России. Знакомые семьи рассказывают, что Сергей и Марианна были одноклассниками в Североморске.

Неподалеку от квартиры на Лещинского у Щеткиных имеется и квартира в новом микрорайоне Домбровка. Здесь, менее чем в километре от родительской квартиры, поселился 35-летний сын Андрей. У него тоже трешка площадью более 90 квадратных метров.

Дом на улице Алеся Гаруна.