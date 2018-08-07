Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»
- 7.08.2018, 10:21
Российский миллиардер продал свои акции основному акционеру лондонского клуба.
Российский миллиардер Алишер Усманов продал свой 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал» основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке, пишет Financial Times.
За долю Усманова в клубе Кронке, заплатил £550 млн, уточняет издание. Сделка ознаменовала завершение многолетнего акционерного конфликта между основными владельцами, сообщает РБК.
Ранее в мае газета сообщала, что Усманов предлагал Кронке выкупить его почти 70-процентную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, однако сделка не состоялась.
Позже издание со ссылкой на источники сообщило, что Усманов смирился с невозможностью стать единственным крупным владельцем «Арсенала» и ищет покупателя на свой пакет акций.