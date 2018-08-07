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Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»

  • 7.08.2018, 10:21
Алишер Усманов
Фото: ТАСС

Российский миллиардер продал свои акции основному акционеру лондонского клуба.

Российский миллиардер Алишер Усманов продал свой 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал» основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке, пишет Financial Times.

За долю Усманова в клубе Кронке, заплатил £550 млн, уточняет издание. Сделка ознаменовала завершение многолетнего акционерного конфликта между основными владельцами, сообщает РБК.

Ранее в мае газета сообщала, что Усманов предлагал Кронке выкупить его почти 70-процентную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, однако сделка не состоялась.

Позже издание со ссылкой на источники сообщило, что Усманов смирился с невозможностью стать единственным крупным владельцем «Арсенала» и ищет покупателя на свой пакет акций.


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