Россиян предупредили о резком росте цен на колбасу 8 7.08.2018, 10:36

1,336

Это связано с подорожанием сырья для ее производства.

Несколько крупных переработчиков мяса, «Останкино», «Продо» и «Дымов», рассказали о резком росте цен на сырье, который может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По словам главы Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, в 2018 году рост оптовых цен более заметен и менее контролируется: увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.

Лучкина отметила, что в рознице цена может в ближайшее время вырасти на 5–12%. Кроме того, топ-менеджер крупного мясокомбината заявил, что уже с января свиная лопатка выросла в цене на 53% — до 267 рублей за кг. Заявляют о росте цен на свиных полутуши (на 23%) и на свиной окорок без кости (на 30%).

По информации «Ведомостей», свинина за период с 16 июля по 3 августа выросла в цене на 20%, индюшатина с 15 мая по 3 августа на 40%, куриное мясо на 25%, а говядина с декабря — на 15%. Среди причин роста цен на свинину называется вспышки африканской чумы свиней и аномально жаркая погода в центральной части России.