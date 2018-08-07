Нацбанк: В том, что за год цены снизятся, верят 5 белорусов из 2000 6 7.08.2018, 14:14

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У людей очень cильные инфляционные ожидания.

Нацбанк Беларуси опубликовал результаты социологического опроса, целью которого было узнать об инфляционных ожиданиях и других настроениях белорусов, связанных с экономикой страны. Опрос проходил в мае 2018 года, на вопросы ответили 2000 человек, сообщает Еврорадио.

48,5% опрошенных считают, что цены на продукты питания за последние 12 месяцев "выросли очень существенно". Еще 46,5% опрошенных уверены в том, что цены растут, но не так быстро. Только 3 человека из 2000 ответили, что цены за последние 12 месяцев снизились.

В то, что цены на продовольственные товары в ближайший год уменьшатся, верят 5 человек из 2000. 83,3% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

56% белорусов (1139 из 2000) считают, что сейчас плохое время для сбережений. Примерно такая же доля белорусов считает, что сейчас плохое время для крупных покупок и покупок в кредит.