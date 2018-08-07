Крупнейший аэропорт Германии эвакуировали 1 7.08.2018, 14:23

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На месте работает полиция.

Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В отсеке A терминала 1 проходят оперативные мероприятия полиции", - сообщила в Twitter федеральная полиция. В связи с действиями правоохранителей посадка на рейсы остановлена.

Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчез.

По информации издания Bild, речь идет об исчезновении взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.

В аэропорту сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.

Напомним, недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.

В связи с хаосом и массовой отменой рейсов аэропорт Мюнхена потерял миллион евро.