Крупнейший аэропорт Германии эвакуировали

Крупнейший аэропорт Германии эвакуировали1
- 7.08.2018, 14:23
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На месте работает полиция.
Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.
Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В отсеке A терминала 1 проходят оперативные мероприятия полиции", - сообщила в Twitter федеральная полиция. В связи с действиями правоохранителей посадка на рейсы остановлена.
Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчез.
По информации издания Bild, речь идет об исчезновении взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.
В аэропорту сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.
Напомним, недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.
В связи с хаосом и массовой отменой рейсов аэропорт Мюнхена потерял миллион евро.