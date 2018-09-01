Белорусам на заметку: в Польше появились новые дорожные знаки 3 1.09.2018, 16:22

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За несоблюдение требований - штраф 116 евро.

В зоны для экологически чистого транспорта будет разрешен въезд только электрокарам (не гибридам) и автомобилям, работающим на природном газе, сообщает «Брестская газета».

Владельцы авто с бензиновыми и дизельными моторами тоже смогут проехать в такую зону, но лишь предварительно уплатив налог: 2,5 злотых за час пребывания или 25 злотых сразу за сутки.

Тех, кто рискнет не уплатить и поедет в эко-зону, ожидает штраф до 500 злотых (~ 116 евро). Водителям, которые регулярно выезжают в Польшу на личном транспорте, рекомендуется теперь отслеживать два новых дорожных знака - D-54 и D-55. Именно они и будут обозначать начало и конец экологической зоны.