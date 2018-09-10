МВФ оставил Лукашенко без кредитов 22 10.09.2018, 7:37

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Программа сотрудничества фонда с белорусской властью остановлена.

Белорусское правительство было вынуждено отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает interfax.by.

По словам министра, белорусские власти и МВФ «разошлись в сроках реализации программы реформ».

В среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов, заявил Ермолович.

Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.