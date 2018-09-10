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Восемь случаев гибели военнослужащих за последнее время

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  • 10.09.2018, 11:45
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Фото: tut.by

Войны нет, а солдаты все равно гибнут.

8 сентября в лесу было найдено тело солдата одной из частей Гродненского гарнизона, пишет «Витебский курьер». Известно, что погибшему было около 27 лет. 5 сентября парень оставил воинскую часть и находился в розыске. Вместе с телом была обнаружена предсмертная записка. По данным предварительного расследования, по информации пресс-службы Министерства обороны, причина смерти имела сугубо личный характер. Парень прослужил в части 16 месяцев.

Случаев трагического ухода из жизни военнослужащих за последнее время стало известно немало. Войны нет, а солдаты все равно гибнут: к сожалению, выходит именно так.

5 сентября 2018 года в одной из воинских частей Слонимского гарнизона военнослужащий покончил жизнь самоубийством. 20-летнему Орлову А.В. оставалось служить чуть больше, чем полгода. Предварительно сообщалось, что на такой поступок парня толкнули личные обстоятельства, а его уход из жизни не был связан с прохождением военной службы.

11 июля 2018 года стало известно о гибели майора Евгения Соловейко. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, трагедия произошла во время плановых массовых прыжков с парашютом. Из-за того, что ветер резко изменил направление в приземном слое, произошло гашение купола парашюта. Офицер получил травмы, несовместимые с жизнью.

30 июня 2018 года в воинской части в Уручье погиб 29-летний офицер Алексей Мензуренко. Bоеннослужащий умер в общежитии, причина смерти осталась неизвестной, но экспертиза обнаружила у погибшего «тупую травму головы».

22 июня 2018 года стало известно о самоубийстве прапорщика из Полоцка, родственникам сообщили, что Алексей Сегодняев выстрелил себе в сердце на территории войсковой части. Жена погибшего отказалась поверить, что это был суицид, до трагедии мужчина жаловался на службу. Пресс-служба Минобороны прокомментировала, что смерть прапорщика не была связана с прохождением воинской службы. В военной части, где он погиб мужчина прослужил более 20 лет.

4 апреля 2018 года пресс-служба Министерства обороны сообщила о гибели рядового в военной части Минска: во время плановых занятий по огневой подготовке из-за нарушенных экипажем БМП мер безопасности погиб Дмитрий Удод, старший механик-водитель боевой машины. 20-летний парень получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

16 октября 2017 года сообщалось, что следственный комитет возобновил расследование дела, связанного с суицидом Артема Бастюка, погибшего в Печах за полгода до трагедии с Александром Коржичем. Солдат был найден повешенным 31 марта 2017 года. Родные настаивали, что погибший терпел издевательства со стороны других военнослужащих.

2 февраля 2017 года в воинской части деревни Криничная (Гродненская область) повесился 19-летний солдат-срочник Дмитрий Бадах. По предварительной версии, это был суицид, криминального характера смерти УСК не усматривало. Парень прослужил в армии 10 месяцев. Люди из близкого окружения не верили в самоубийство.

За последний год самым громким делом, связанным с военной службой, стала трагическая смерть Александра Коржича. Родственники погибшего не верили в то, что молодой человек решился на суицид и винили в трагедии армейскую дедовщину. Сейчас дело рассматривают в суде.


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