Цифра дня: Беларусь и космическая сумма, которой бы позавидовал Илон Маск 1 Евгений Федоров, «Салiдарнасць»

10.09.2018, 20:31

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Сколько наша страна потратила, чтобы превратиться в «космическую державу».

Выступая на открытии Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов Александр Лукашенко обронил неоднозначную фразу, что несмотря на все трудности «космическая отрасль нашей страны уверенно развивается».

Диктатор даже отметил, что космонавтика, наряду с атомной энергетикой – являются главными новыми направления развития Беларуси за время ее независимости. Тем не менее, если сравнить сумму средств, потраченных на превращение нашей страны в «космическую державу», с полученными результатами, этот вывод вполне можно поставить под сомнение.

Например, на запуск первого белорусский спутника связи Belintersat-1, который был запущен в космос с китайского космодрома Сичан в феврале 2016 года, государство потратило около 296 миллионов долларов.

Важно учесть, что этот спутник стал лишь второй версией космического аппарата – первой была печально известная «БелКА».По официальным данным, на создание и запуск первого спутника было потрачено около 16 миллионов долларов, хотя что-то подсказывает – реальные затраты были минимум в несколько раз выше.

Позже Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, порадовал зал известием, что в Беларуси уже существует завод, «способный производить самые современные космические аппараты, востребованные во всем мире». Сколько средств было потрачено на создание такого производства, белорусам никто так и не сообщил.

Если к этому добавить бюджетные расходы на финансирование различных космических программ, а также дотирование белорусских убыточных организаций, то окажется, что наша страна действительно потратила на развитие космических технологий вполне космическую сумму – близкую к полумиллиарду долларов. При этом о громких победах белорусской космической отрасли пока никто не слышал.

Для сравнения: всем известный Илон Маск потратил на создание с нуля своей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy все те же 500 миллионов долларов. Да, именно той ракеты, на которой предприимчивый американец уже отправил в космос свой автомобиль, а через несколько лет совершит первую миссию на Марс. Почувствуйте, как говорится, большую разницу.

Евгений Федоров, «Салiдарнасць»