Газопровод Baltic Pipe будет содействовать энергетической безопасности в Европе 11.09.2018, 16:23

Природный газ из Норвегии через Данию будет экспортироваться в Польшу.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский убежден, что газопровод Baltic Pipe будет сооружен в срок, передает «Радио Польша». На польско-датской конференции в Копенгагене он добавил, что газопровод станет основой долгосрочного энергетического сотрудничества между странами.

Строительство подводного участка газопровода Baltic Pipe должно начаться весной 2020 года. Завершение проекта намечено на октябрь 2022 года. По завершении проекта природный газ из Норвегии будет транспортироваться в Польшу через Данию.

Кшиштоф Тхужевский принимает участие в Копенгагене в конференции по вопросам трансформации энергетической системы. Газопровод Baltic Pipe, по его словам, должен соединить польскую и датскую газотранспортную системы: «Для Дании это означает безопасность поставок, экономическую выгоду для получателей природного газа, а также доступ к глобальному рынку в результате реконструкции терминала в Свиноуйсьце».

Глава делегации Европейской комиссии в Дании Стина Сёварта отметила, что газопровод Baltic Pipe будет содействовать энергетической безопасности в Европе и усилит конкуренцию на газовом рынке в Европе: «Baltic Pipe — это очень важный проект с точки зрения Европейской комиссии, потому что он соединяет три страны — Норвегию, Данию и Польшу и соединяет их с Центральной Европой, поэтому, с нашей точки зрения, Baltic Pipe станет важной частью энергетической инфраструктуры Европейского союза».

Кшиштоф Тхужевский напомнил, что Польша планирует дальнейшее сокращение доли угля в энергетической системе страны и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Министр хотел бы, чтобы в Балтийском море в ближайшем будущем появился польский ветропарк. Датский министр энергетики Ларс Кристиан Лиллехольт добавил, что датские компании готовы инвестировать в проекты строительства ветряных электростанций в Польше.