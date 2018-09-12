Экономист: Из-за санкций США доллар в Беларуси скоро вырастет до 2,3 рублей 3 12.09.2018, 13:39

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Кризис в российской экономике ведет к девальвации белорусского рубля.

По итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара достиг 2,16 рублей. Сегодня на открытии торгов доллар продолжил расти. Что будет с курсами валют дальше? И кому стоит бояться перспективы роста доллара?

Из-за антироссийских санкций доллар в Беларуси вскоре может вырасти до 2,2–2,3 рублей

Ситуацию для myfin.by комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Сегодня доллар и евро продолжат расти, потому что российский рубль по-прежнему остается под сильным давлением. Это связано в основном с геополитическими рисками, рисками расширения санкций.

Недавно закончились «каникулы» у американских конгрессменов. Теперь все ждут, что одними из первых решений, которые они будут принимать, будут решения по тем самым санкциям, о которых так много говорили. Эти санкции могут затронуть госдолг России, крупные банки, важные компании.

Сохраняется геополитическая неопределенность, кроме того, есть ряд санкций, которые уже начали действовать. Российский рубль пока что продолжает падение. Естественно, с учетом тесных торговых связей и зависимости нашей экономики от российской мы не можем это все игнорировать. Доллар и евро у нас продолжают расти.

Что касается курса российского рубля на нашем рынке, мы видим, что уже неделю находится около отметки 3,1 рублей за 100 российских и вряд ли пойдет ниже.

В будущем очень вероятен его рост, поскольку такой низкий курс российской валюты на нашем рынке вреден для внешней торговли.

Бояться этого или не бояться – дело хозяйское.

Для кого курсы валют важны, и для кого рост курса доллара, например, до 2,2 или 2,3 рублей является проблемой – тем людям, наверное, можно начинать переживать, поскольку такой сценарий вполне возможен.

Если же сбережения хранятся в разных валютах, то такой рост не чреват существенными последствиями, и можно спокойно наблюдать за валютным рынком со стороны.